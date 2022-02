Ivan Juric, allenatore del Torino, parla della guerra in Ucraina: "Noi in Croazia sappiamo cosa vuol dire essere attaccati dai più forti, ci hanno massacrato per tanti anni poi solo dopo siamo riusciti a prenderci quanto era nostro. La reazione della Polonia è il minimo, la reazione di tutti è blanda visto quanto sta accadendo. Serve molta più energia. Noi le abbiamo subite certe cose e altri guardavano, anche voi. Bisogna costringere la Russia a fermarsi".