ha abbracciato la sosta come si fa con un vecchio amico; anche lui, soprattutto lui, aveva bisogno di un attimo di stacco per capire il percorso fatto finora dalla sua squadra, per smaltire le scorie dell'eliminazione dalla, per mettere in lavatrice anche tante parole arrivate sul suo conto e su quello della squadra. Vincere è la migliore medicina, ma la Juve la sta prendendo come fosse un antibiotico: somministrato un po' alla volta, fino a quando la Juve potrà dirsi guarita.Ecco, un passo dopo l'altro, la Juve però può intanto dirsi pronta. Per cosa? Per provare a lottare per lo scudetto, per organizzare il rush finale "quando saranno tutti a disposizione" e stavolta per davvero.Intanto,in conferenza se l'è fatto scappare: non si può non credere allo scudetto, per quanto si possa invece sorridere e sviare. Parlano idella rimonta, parla la volontà di Max e il suo prossimo obiettivo: se i nerazzurri restano i favoriti, l'obiettivo è ora dichiaratamente superarli.