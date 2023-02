Juventini in rivolta. I tifosi bianconeri si ribellano contro i 15 punti di penalizzazione in classifica inflitti alla squadra di Allegri per le plusvalenze fittizie. Una delle forme di protesta che ha raccolto maggiore adesione riguarda le pay-tv: sui social è stato lanciato l'hashtag #DisdettaDaznSky.



DIAMO I NUMERI - Il Giornale in edicola oggi scrive che si contano circa 500mila disdette agli abbonamenti, ma almeno per il momento non ci sono conferme ufficiali in questo senso e secondo altre fonti le stime sarebbero decisamente più basse. Di certo c'è che la Juve è il club con più tifosi in Italia: circa 8,1 milioni. Inoltre il club bianconero rappresenta un terzo del mercato di Serie A ed è la squadra che, in 7 partite su 10 viste in tv, raccoglie il miglior audience.