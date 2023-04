Mercoledì 26 aprile alle ore 21, l'Inter ospiterà la Juventus a San Siro nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo l'1-1 maturato allo Stadium, nerazzurri e bianconeri si giocano un posto per la finalissima di Roma in programma il 24 maggio. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà fare attenzione ai cartellini gialli: sono 3 i diffidati dei bianconeri. Non ci sarà Cuadrado, invece, squalificato durante il match d’andata dello Stadium.



Diffidati: Danilo, Miretti, Perin.



Squalificato: Cuadrado