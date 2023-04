Un caso che continua a diventare sempre più spinoso per l’ambiente bianconero. Come riportato dall’ANSA, s, disputatosi all’Allianz Stadium. La Questura di Torino ha già cominciato a disporre di tali provvedimenti, a seguito dell’inchiesta della Digos per discriminazione razziale. L’indagine è stata condotta sulla base di audio ed immagini del circuito di telecamere dello stadio torinese che ha permesso un processo d’identificazione dei responsabili di tali becere affermazioni.Le indagini, quindi, proseguiranno per identificare tutti i coinvolti nella vicenda.Oltre ai 171 tifosi bianconeri che verranno puniti col Daspo e con una contravvenzione per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, si aggiungerà un gruppo di ultrà juventino che, tra il match contro l’Inter e la sfida di ieri sera contro il Napoli, hanno deciso di dare spettacolo a modo loro.intonato dal settore ospiti, in riferimento al tragico fatto dell’Heysel, g, reo di aver concesso la grazia al centravanti nerazzurro,, sempre secondo quanto riportato dall’ANSA,- ”Vesuvio lavali col f…” ed “Acqua e sapone, usate acqua e sapone” rivolti dalla curva della