Tra le critiche e i frequenti blackout, alla Juventus mancano 9 punti per la conquista del nono scudetto consecutivo. La partita contro il Sassuolo ha rappresentato un traguardo significativo per la squadra di Sarri, come evidenzia la Juve sul suo sito ufficiale: “Quella contro il Sassuolo, per la Juventus, è stata la partita consecutiva numero 300 da Campione d'Italia: dal 6 maggio 2012 (considerando anche l’ultima giornata del campionato 2011/12) al 15 luglio 2020. Un dato davvero impressionante”.