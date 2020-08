Il casting per l'attacco della Juventus continua anche se la priorità resta liberarsi del pesante ingaggio di Gonzalo Higuain. Solo dopo l'addio dell'argentino ci sarà l'assalto a un bomber di prima fascia per completare il reparto e secondo il Corriere dello Sport sono 4 i nomi in lista. Si tratta di Dzeko della Roma, Zapata dell'Atalanta, Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton.