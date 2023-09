A mercato finito, le dichiarazioni sono unanimi in casa Juve. La rosa è completa, è forte, magari non è all'altezza delle favorite per lo scudetto ma era necessario sistemare i conti o almeno cominciare per davvero a farlo.. Senza andare appresso a troppi voli pindarici, ce ne sono almeno cinque di staffette che non si sono verificate: una cessione pesante doveva coincidere con un arrivo altrettanto pesante, non si sono verificate.