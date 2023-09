: l'infortunio, i ritardi nel rientro, gli equivoci tattici, le difficoltà assortite sue e della Juve. Intanto si prepara a sfidare addirittura Cristiano Ronaldo per quel che riguarda una piccola statistica: sono quattro le trasferte consecutive in campionato che han visto Chiesa trovare il gol, l'ultimo a toccare quota cinque con la maglia della Juve indossava guarda caso la numero 7. Un dato, una curiosità, niente di più. E prima c'è ancora la sfida con la Lazio da preparare e vincere per la Juve, primo banco di prova vero della stagione, primo scontro diretto. E prima ancora ci sono gli impegni con la Nazionale:celta.nonostante nell'effetto imbuto ci finisca ancora troppo facilmente: tante le volte in cui va a sbattere contro i centrali avversari, ma sono anche sempre di più le situazioni in cui riesce a scatenarsi attaccando la profondità. Con quella fame e quel furore agonistico che lo hanno reso speciale rispetto alla media. È un Chiesa nuovo che punta a tornare il Chiesa di prima. E forse, questa volta, ci sta davvero riuscendo.