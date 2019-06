Secondo Sky Sport, la Juventus ha già da tempo un'intesa con Sergej Milinkovic-Savic ma adesso si è fiondata su Paul Pogba perché ha capito quanto sia difficile portarlo via alla Lazio. Pochi giorni fa c'è stata la prima proposta bianconera: 60 milioni proposti, il presidente Lotito ha detto no e richiesto 90 milioni per privarsi del Sergente. Troppi secondo la Juve, che non ha ancora mollato Milinkovic ma intanto si è mossa su Pogba. E ne arriverà soltanto - eventualmente - uno dei due.