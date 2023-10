La prima squalifica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato trovato l’accordo sul patteggiamento per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli in merito al caso scommesse: il classe 2001 va verso uno stop concordato di 7 mesi, che gli farebbe finire qui la stagione attuale ma che rappresenterebbe un importante sconto rispetto ai 3 anni previsti per situazioni di questo genere.



IL PATTEGGIAMENTO - Accordo tra lo juventino e la Procura della Figc: il primo nome emerso dall'inchiesta sulle scommesse ha deciso di patteggiare la condanna, raggiungendo un accordo con la Federcalcio per una squalifica di 7 mesi. Fagioli si era autodenunciato, ora bisognerà vedere quale sarà il destino degli altri calciatori coinvolti, che potrebbero avere pene maggiori.