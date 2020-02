La Juventus continua a monitora il talento classe '99 del Psv Doynell Malen. Diciassette reti in stagione quest'anno, il giovane è sotto i riflettori bianconeri da tempo e le conferme di un forte interesse, come riporta Tuttosport, arrivano direttamente dall'Olanda. D'altronde, Malen è uno dei gioielli per il futuro della scuderia di Mino Raiola: i rapporti con il club torinese sono ottimi e - magari parlando anche di Pogba - chissà che per la prossima estate non si aprano interessanti scenari ed intrecci di mercato.