L'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri per ora non si tocca. Lunedì ha avuto un lungo colloquio col direttore sportivo Stefano Capozucca che ha poi optato, d’accordo col presidente Giulini, per un ritiro soft che scatterà domani. Mazzarri, che è forte di un contratto pesante, non gode però di una totale immunità. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, una batosta con la Juve lo manderebbe all’inferno. Nelle 16 giornate della sua gestione, Mazzarri ha prodotto solo nove punti e il 18 dicembre, sempre con l’Udinese (0-4) aveva toccato il fondo. Uno lo aveva fatto Leonardo Semplici (sotto contratto fino a giugno) che, per ora, continua il suo aggiornamento nei Paesi Baschi.