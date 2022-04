L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri si è presentato ai microfoni di Dazn molto scuro in volto in virtù della sonora sconfitta per 5-1 contro l'Udinese.

"Se parlo ora direi qualcosa di sbagliato quindi preferisco che non mi facciate domande a riguardo. Dico solo che dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, oggi erano in tanti qui e mi dispiace che abbiano visto questo spettacolo. Da domani parlerò con i ragazzi e mi aspetto una reazione da loro. Farò delle valutazioni comunque dalla prossima partita perché così non va assolutamente bene".