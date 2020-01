E' in stand-by lo scambio che Juve e Psg avevano in mente tra Emre Can e Paredes. Il centrocampista tedesco è valutato almeno 30 milioni dalla Juve, 10-15 in meno rispetto alla valutazione che Leonardo fa del proprio centrocampista pagato 47 milioni giusto un anno fa. Tutto fermo, al momento, ma negli ultimi giorni di mercato le due società possono tornare a parlarne.