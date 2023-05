Sembra quasi una cosa marginale, ma lunedì sera per la Juve c'è anche una partita di campionato. Che Max Allegri vorrà vincere a ogni costo, c'è da ragionare sempre e solo sulla classifica del campo, quella che più conta per lui e la squadra. Quindi a Empoli si vedrà la miglior Juve possibile, al netto di quelle che sono le condizioni psico-fisiche dopo la batosta di Siviglia.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la probabile formazione, in attesa di capire qualcosa di più sulla tenuta di Vlahovic e Rabiot.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri.



A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Riccio, Iling-Junior, Sersanti, Paredes, Di Maria, Vlahovic, Kean.



Squalificati: Cuadrado, Danilo.

Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Fagioli, Kaio Jorge, Pogba, Soulé.

Diffidati: nessuno.