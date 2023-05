Con la proprietà che ha riaperto una nuova fase di riflessione durante questa melina che sta andando in scena a Napoli, c'è una certa fretta di arrivare a una conclusione: così,Perché mancano tante ultime parole.È Francescoa guidare la corrente di chi ha optato per il ds dello scudetto, andando anche oltre quel meccanismo di scelta condivisa con Federicoe soprattutto Max, sentitosi tagliato fuori dalla reale fase decisionale. Mentre l'opposizione è guidata proprio dall'allenatore, che solo allenatore non è soprattutto dopo l'incoronazione pubblica da parte di Johnche nel momento più difficile della storia bianconera lo ha eletto punto di riferimento di tutto il progetto sportivo. Eo. Con la Juve, intesa come proprietà, che a questo punto frena e si riprende qualche giorno di riflessione anche in attesa delle prossime sentenze, con le possibilità di disputare la Champions che sembrano diminuire.Ma con il ritorno di fiamma del partito conservativo, come andrebbe avanti la Juve? Più o meno, così com'è. La terza via è quella del tutto simile, con l'ingresso di Giovanni Rossi., destinato a restare in società fino al termine del contratto (nonostante l'inibizione, anche il nuovo deferimento e quello per Manna non spaventano ed erano attesi): un altro tema torna a essere questo, tutta l'area sportiva ha contratto in scadenza al 30 giugno 2024 (eccezion fatta per Allegri che ha un anno in più), l'idea di andare avanti un'altra stagione con il gruppo che ha lottato in questi complicati mesi è tutt'altro che accantonata.