La trasferta di Firenze non è mai banale per la. La rivalità è accesissima, le tifoserie sono acerrime rivali eppure, almeno negli ultimi anni, il rapporto fra le due dirigenze è incredibilmente migliorato. In casa, infatti, la dirigenza bianconera studia e osserva la posizione di molti e interessanti profili e prima e dopo la gara il confrontoin campo non ci sarà, ma la sua posizione sarà ovviamente valutata. Un aggiornamento a un terzo del percorso in cui fare il punto sul possibile riscatto a fine stagione. L'attaccante croato, arrivato a Firenze in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni (pagabili in 3 anni) è infortunato e arriva da un periodo ampiamente negativo.ma il suo cartellino potrebbe essere inserito come contropartita per altre operazioni.- Il direttore sportivo, infatti, continua a seguire due dei migliori prospetti giovani, ma con grande esperienza, della nostra Serie A. In difesa piace da tempo il centrale, ma adattato terzino destro,. Classe '97 ha pretendenti anche in Premier League. Per l'attacco il pupillo della dirigenza bianconera èanche lui classe '97 per cui è in atto una vera e propria rincorsa per l'acquisto a fine stagione con Inter e Napoli in testa.Si partirà da 30 milioni per il serbo e 60 per l'esterno italiano, ma la ricerca dello sconto è all'ordine del giorno.