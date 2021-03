Una domenica di grasse vittorie per due formazioni della Juventus: le Women, che nel match odierno di Serie A femminile hanno travolto il fanalino di coda Pink Bari col punteggio di 9-1, e una Girelli sugli scudi autrice di un poker; e l'Under 17, che in amichevole ha vinto 9-0 contro i pari-età dello Spezia. Anche qui un giocatore che ha segnato 4 gol: Condello.