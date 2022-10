La Juventus torna sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic e stavolta fa sul serio. Secondo la Gazzetta dello Sport, a gennaio i dirigenti bianconeri cercheranno di portare a Torino il 27enne centrocampista serbo della Lazio, in scadenza di contratto a giugno 2024. Pronta un'offerta da 50 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus.



In uscita il nazionale statunitense McKennie ha ancora tanti estimatori in Germania.