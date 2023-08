Diramate le formazioni che scenderanno in campo in Juve A-Juve B, anzi per l'occasione Juve Black-Juve White. Eccole.



Juventus Black (3-5-2): Pinsoglio; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Weah, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. A disposizione. Scaglia, Gatti, Rugani, Huijsen, Mulazzi, Soulé, Barrenechea, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Milik, Kaio Jorge. All. Allegri.

Juventus White: Garofani, Perotti, Turicchia, Poli, Muharemovic, Savona, MAressa, Norge Boede, Cerri, Hasa, Mbangula. A disposizione. Daffara, Riccio, Rouhi, Gonzalez, Citi, Leo, Sersanti, Da Graca, Mancini, Curdi, Valdesi, Lipari. All. Brambilla.