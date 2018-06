È arrivato Joao Cancelo, da casa Juve trapela il messaggio che per quanto riguarda il pacchetto di esterni bassi i bianconeri siano a posto così. Per ora. Numeri alla mano, nonostante l'infortunio di Leonardo Spinazzola, la duttilità di Mattia De Sciglio, Andrea Barzagli e Juan Cuadrado dovrebbe fare dormire sonni tranquilli a Massimiliano Allegri. A patto che Alex Sandro rimanga. Fattore tutt'altro che scontato, rendendo quel “per ora” parte integrante del messaggio iniziale. Ecco che quindi si continua a fare estrema attenzione sul mercato ad ogni opportunità che possa spuntare, ecco che quindi si continua a lavorare ai fianchi il Manchester United per non far saltare la trattativa per Matteo Darmian: rimane il sì del giocatore che non ha fretta di cambiare rotta nonostante gli inserimenti di Napoli e Inter ad esempio, rimane però anche una distanza molto ampia con il club inglese che per ora non sembra intenzionato a fare sconti. Ma la Juve non molla e valuta la possibilità di alzare la propria offerta.

OCCHIO AL PSG – Proprio perché il fronte Alex Sandro è ancora in totale divenire. Il giocatore ed il suo entourage, coordinato da Pablo Miranda, ancora non sembrano intenzionati ad ascoltare la proposta di rinnovo da parte della Juve. È sempre Alex Sandro la prima scelta di Beppe Marotta e Fabio Paratici, nonostante la deludente stagione appena conclusa è pronto un rinnovo di contratto da oltre 4 milioni netti a stagione più bonus. Eppure il brasiliano prende tempo e aspetta che l'interesse da fuori possa concretizzarsi in un'offerta. Attendendo in particolar modo segnali importanti dal Psg. E dal Brasile non hanno dubbi: il ds Antero Henrique ha pronti 55 milioni di euro per regalare a Tuchel un terzino sinistro di assoluto valore come Alex Sandro, valutando come alternative i connazionali Wendell del Bayer Leverkusen e Alex Telles del Porto. Intanto la Juve si gode Cancelo dunque. Per ora, basta così.



@NicolaBalice