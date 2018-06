Lo Spezia, dopo aver scelto Marino per la panchina, pensa alla squadra. Come scrive Il Secolo XIX, nella giornata di venerdì ci sarà un summit di mercato tra il neo allenatore, il ds Angelozzi e il suo braccio destro Piero Doronzo: sul tavolo i nomi di Gaetano Castrovilli, trequartista della Fiorentina, e Manuel Giandonato, classe '91 in scadenza di contratto col Livorno e cresciuto alla Juventus.