Sim–sala–bim. La, all’improvviso,nel campionato di Serie A cona – 2 dalla Lazio (seconda) e – 16 dalla capolista Napoli. Perché, cari i signori giudici della CAF, come in tanti – tra giuristi e avvocati – avevano pronosticato dopo averla letta.Una penalizzazionee, come ha rilevato durante il dibattimento - in maniera financo sorprendente - lo stesso procuratore del CONI Taucer, “carente di motivazioni”. Tesi condivisa poi dal Collegio di Garanzia che ha rinviato la sentenza alla CAF affinché “rinnovi le sue valutazioni” e “fornisca adeguate motivazioni”. Seppur aggrappandosi ai bizantinismi,Uno smacco per la, che era riuscita persino a peggiorare la richiesta originaria di Chinè (9 punti) con una penalizzazione monstre, accolta con. Un buffetto al “sentimento popolare” costato un bel ceffone da parte del Collegio di Garanzia, il quale si è domandato (come tanti) il perché di queiSoprattutto in assenza di una normativa di legge specifico sulle plusvalenze.E se 15 sono stati ritenuti troppi per la questione plusvalenze, giustificati dal procuratore federale Chinè col solo articolo 4 del codice di giustizia sportiva (la slealtà) e non il 31 (quello specifico per i reati amministrativi),, considerando che è stato utilizzato il medesimo articolo con la stessa motivazione: slealtà. Un concetto talmente generico da ritenerlo, prima Taucer e poi il Collegio di Garanzia, una motivazione troppo debole per colpire in quel modo la Juventus.Tutto da rifare, quindi. Unaconvinti com’erano di cucinarsi ancora una volta Madama inventandosi un altro, come già accadde per Calciopoli. Allora fu fatta la somma di tanti articoli 1 per arrivare a inchiodare la Juve con l’articolo 6 (frode sportiva), stavolta giocando sulla “slealtà”. Giochetto al momento non sta riuscendo.La decisione del Collegio di Garanzia ha comunque spiazzato Figc e Procura federale, eChe sarebbero opportune, considerando il casino generato sulla Serie A, manipolata al punto che – Napoli a parte – da qui a fine campionato. È tutto appeso alle prossime decisioni della CAF, chiamata dal CONI a riscrivere la sentenza sulle plusvalenze “nei termini e nei limiti di cui in motivazione”, che sarà resa pubblica entro i prossimi 15 giorni.La chiave per capire se la Juventus, come squadra (perché per gli ex dirigenti non ci sarà rimodulazione di pena), scamperà o meno altre penalizzazioni sta tutta lì.