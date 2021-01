nelle ultime sessioni stanno emergendo in tutta la loro evidenza in questa fase della stagione, contrassegnata nell'ultimo mese (22 dicembre - 17 gennaio) dalle, sconcertanti non tanto per il risultato quanto per l'atteggiamento passivo e rinunciatario palesato dalla squadra allenata da, ma anche negli altri reparti sono ormai sotto gli occhi di tutti i limiti di una rosa costruita pensando forse troppo alle occasioni e alleche agli aspetti tecnici.