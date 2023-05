Oggi è il giorno di Siviglia-Juventus. Dopo l'1-1 dell'andata allo Stadium di Torino, chi vince si qualifica alla finale di Europa League in calendario mercoledì 31 maggio a Budapest contro Bayer Leverkusen o Roma. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21 presso l'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan.



L'inviato di Calciomercato.com, Cristiano Corbo ci fa entrare in clima partita sfogliando i quotidiani sportivi spagnoli. La gara viene accesa dalle parole dell'ex milanista Suso, assente all'andata per infortunio.