Nessuna frenata, avanti tutta e strada ben tracciata per Adrien Rabiot al Manchester United: accordo già chiuso con la Juventus da ieri. Ora però i Red Devils devono limare le cifre delle commissioni con la mamma-manager Veronique. Contatto positivo in giornata tra gli inglesi e l'entourage del francese: non c’è ancora accordo, ma il dialogo si sta sviluppando positivamente



LE CIFRE E LA RICHIESTA DELLO STESSO STIPENDIO - Primi passi nella direzione di Rabiot mossi dallo United appena 48 ore fa: dopo il suo rifiuto di aggregarsi alla squadra per la tournèe americana, la Juve ha acconsentito all'apertura delle trattative. Intesa raggiunta tra le due società sulla base di circa 18 milioni di euro: il classe 1995 è pronto ad accettare, a patto che gli inglesi gli garantiscano lo stesso stipendio percepito a Torino. Ma si può chiudere a breve.