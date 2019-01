"L’Inter, che si era mossa per vestirlo di nerazzurro la prossima estate, per il momento resta alla finestra ma nell’ambiente c’è parecchio pessimismo". Così, la Gazzetta dello Sport, spiega la situazione che riguarda Francisco Trincao, giovane talento del Braga, che piaceva a Marotta e ai nerazzurri, ma che è vicino alla Juve. Paratici e Jorge Mendes si sono incontrati e hanno raggiunto un'intesa di massima per l'affare: prestito con diritto di riscatto, per un totale di 15 milioni, cifra della clausola rescissoria di Trincao.