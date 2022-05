Un talento in fase di decollo.che lo ha convocato per lo stage a Coverciano. Cifra tecnica elevata e una mentalità da giocatore importante, Filippo è pronto a misurarsi con la serie A. Ne è convinta anche lae ora valuta con attenzione la soluzione migliore per proseguire nel percorso di crescita.- Ranocchia gode della piena fiducia del club bianconero che lo ha voluto blindare nonostante le tante richieste ricevute. Un segnale forte in linea con quella che la nuova filosofia societaria improntata sulla linea verde. Il centrocampista classe 2001 piace molto a