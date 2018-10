La Juventus pensa agli affari del futuro. Perché non ci sono solo le opportunità con scadenza di contratto nel prossimo giugno 2019, come Ramsey e Rabiot, occasioni da cogliere per il mercato di gennaio o verso giugno replicando l'operazione Emre Can. Il ds bianconero Paratici si è attivato anche sui giocatori più interessanti a scadenza nel 2020, perché se non dovessero rinnovare entro l'estate potrebbero andar via a prezzo di saldo, un modus operandi che la Juve conosce bene.



PULISIC, ALBA E NON SOLO - Il primo nome è quello di Christian Pulisic, gioiello classe '98 statunitense del Borussia Dortmund. Esterno offensivo rapidissimo, Pulisic risponde all'identikit di Agnelli e Paratici che hanno confermato la volontà di acquistare talenti giovani per il futuro bianconero; la Juve lo tiene d'occhio e ha avviato i contatti perché l'ala non ha ancora rinnovato con il Dortmund, ma attenzione perché Premier League c'è la fila per lui. I radar bianconeri sono accesi anche su Jordi Alba, terzino del Barcellona che vorrebbe cambiare aria; ad oggi niente rinnovo coi blaugrana, Paratici ha preso informazioni per giugno quando si cercherà un nuovo terzino sinistro. La ciliegina da sogno? Christian Eriksen, asso danese del Tottenham a scadenza nel 2020 e ancora senza nuovo contratto firmato. La Juventus resta vigile anche su di lui...