Elia Petrelli, attaccante della Juventus Under 23, è stato protagonista di una domenica da urlo, in quanto ha realizzato una tripletta nella sfida di ieri contro la Pistoiese. Queste le parole del suo agente, Silvio Pagliari, a TuttoJuve: “E' stato un bellissimo evento, non si segna una tripletta ogni giorno. Elia è solo un ragazzo di diciannove anni, deve continuare così. Testa bassa e pedalare. Il paragone con Vieri? Non spostiamo i mostri sacri, con i giovani bisogna restar umili e farli lavorare con calma. E' questo il mantra che bisogna avere per arrivare a certi livelli”.



PARATICI E CHERUBINI - “Il rapporto è ottimo, anche perché conosco Fabio Paratici e Federico Cherubini da tantissimi anni e quindi si lavora molto bene. Pirlo in tribuna? E' stata una domenica perfetta in tutti i sensi, sicuramente ha fatto piacere realizzare questa tripletta davanti a persone così importanti. Se Elia aspira a giocare ad alti livelli, deve continuare così”.