Andrea Agnelli parla del presente e del futuro del calcio. Il presidente della Juventus ha dichiarato al 'Business of Football Summit' organizzato dal Financial Times a Londra: "Il Coronavirus in Italia avrà un impatto negativo anche sull'economia del Paese. Ogni azienda in ogni paese sarà colpita da un calo. La priorità va alla salute pubblica, l'obiettivo è contenere il contagio del virus. Io e Steven Zhang ci rispettiamo e la pensiamo allo stesso modo, ne abbiamo parlato insieme a cena un paio di settimane fa a casa mia. Noi club non dobbiamo decidere cosa fare, ma seguire quello che dicono le autorità preposte"​.



CHAMPIONS LEAGUE - "La Roma non è in Champions League quest'anno, ma nelle precedenti stagioni aveva dato un contributo importante per il ranking Uefa italiano. Invece avendo il posto sicuro si proteggerebbero gli investimenti dei club".