Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo e non solo. La proficua alleanza tra Juventus e Jorge Mendes presto potrebbe portare nuovi calciatori in bianconero. Ieri il super procuratore è stato in Italia e, come riporta Tuttosport, prima ha incontrato Fabio Paratici a Milano, poi il presidente, Andrea Agnelli, a Torino. Una visita di cortesia che conferma gli ottimi rapporti in essere tra le parti e, durante la quale, si è parlato anche di possibili nuovi colpi per la squadra di Massimiliano Allegri. Uno su tutti, Ruben Neves.



MENDES PORTA NEVES - Centrocampista portoghese classe '97, Neves è una vecchia conoscenza della Juve, che lo seguiva già ai tempi del Porto. Un anno e mezzo fa, poi, il trasferimento al Wolverhampton, la "roccaforte" inglese di Mendes. I problemi fisici di Khedira ed Emre Can possono far tornare di moda il nome di Neves a gennaio, per regalare ad Allegri un'alternativa in più in mezzo al campo.