Intervenuto a margine dell'evento 'Does Financial Fair Play Matter' presso l'Università Bocconi, il presidente della Juve e dell'Eca, Andrea Agnelli, ha dichiarato: "Quando pensi alla salute di una società, si tratta del conto economico. Il calcio è in continua evoluzione. Le regole sono importanti, ma lo è anche il rapporto con le sanzioni. L'Uefa può intervenire con 18 mesi di ritardo, questa cosa deve cambiare". Da presidente dell'Eca, poi, promette 'dialoghi continui' per capire 'come muoversi'. "Vogliamo più trasparenza, sarebbe utile anche per la Camera Giudicante dell'Uefa. I principali casi, infatti, sono facili da indagare. Quelli più piccoli, invece, sono molto più complicati. Sono i giocatori a muovere i sogni dei tifosi".



SUI DIRITTI TV - "I diritti tv, ovunque, guidano i ricavi. Non abbiamo accesso diretto a quei ricavi, nè a livello nazionale nè a livello internazionale. La domanda è come fare a diventare global brands, vogliamo che tutte le squadre abbiano la stessa possibilità".