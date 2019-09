Dalle intercettazioni telefoniche emergono nuovi particolari sull'inchiesta che ha portato all' arresto di 12 capi ultras dopo la denuncia della Juventus , ricattata, si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport.- La Stampa racconta un particolare della trasferta di Champions League ad Amsterdam contro l'Ajax. In occasione della quale il club bianconero ha messo a disposizione dei Drughi 50 biglietti, 80 in meno dei 130 richiesti. Gli uomini di Micciola si sfogano:- La Repubblica ricorda labianconeri per via degli abbonamenti gratuiti negati. Il Corriere della Sera rivela la reazione dei capi ultrà quando l'attaccante portoghese ha lanciato il pallone in tribuna e non in curva:- Minacciato anche il presidente Andrea Agnelli: "Puoi dirglielo che ci ricordiamo tutto di quando, così vi rompiamo il culo".- Intanto, il capo ultrà, collaboratore dei servizi segreti e della Juventus nella gestione dei rapporti con la curva,