E in questa fase ribaltoni interni al club bianconero restano sullo sfondo prendendo quota sempre più. Tanto che invece del solito toto-nomi, si rafforza un'alternativa che ormai da mesi sta prendendo forza all'interno della galassia Exor:. A fine 2020 individuato come possibile uomo di famiglia da mettere a capo della Ferrari, poi tornato progressivamente in cima alla lista dei potenziali eredi di Andrea Agnelli a capo della Juventus. Sempre che poi questa controrivoluzione avvenga, essendo fin qui seccamente smentite le voci di un cambio di guardia alla guida del club.laureatosi a Torino ma formatosi lavorativamente soprattuto negli Stati Uniti e a Wall Street anche sotto l'ala di Sergio Marchionne, Alessandro Nasioltre che presidente di Comau, industria di robotica all'interno del gruppo Stellantis. Molto stimato all'interno di tutto il mondo Exor, è di recente entrato anche all'interno della società Lego. Ed è salito agli onori della cronaca rosa per essere diventato il