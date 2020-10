Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Juve, Andrea Agnelli, ha parlato della dirigenza: "Fabio (Paratici, ndr) ha il contratto in scadenza, come Cherubini. Loro due sono i responsabili del settore sportivo e tutti coloro i quali hanno contratti federali con scadenza, la hanno al giugno 2021. Con loro parliamo del triennio 2021-2024. Aver rivisto organizzazione oggi, dovrebbe essere sufficiente ad evitare domande, che sono lecite ma che poi portano a notizie che non hanno riscontro con la realtà. Io non ho ricevuto nessun segnale diverso, insieme affronteremo sfide sportive importanti, la prima è quella del decimo scudetto consecutivo".