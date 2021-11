Titolo di coda.. Il gallese non è una più una risorsa di Allegri, che dopo aver pensato a come valorizzarlo, provandolo davanti alla difesa come regista di centrocampo, ha scelto di metterlo da parte, complici i problemi fisici che sono stati una costante nella carriera del gallese. Nell'ultimo mese e mezzo, tra campionato e Champions League,Schierato complessivamente 5 volte, per un totale di 112', si è visto in campo da titolare solo all'esordio contro l'Udinese, il 22 agosto scorso.Difficilmente le cose cambieranno nelle prossime settimane, per lui non c'è più futuro in bianconero, l'idea delle parti è quella di mettere la parola fine a gennaio, con la riapertura del mercato. La cessione, l'opzione più gradita dalla Juventus, resta difficile, più facile arrivare a un accordo sulla risoluzione. Cherubini ne sta parlando con i suoi agenti, il problema è di natura economica. E' disponibile a lasciare Torino, ma pretende una ricca buonuscita.