Le classifiche che contano saranno pure altre, ma la Juve - nella sua intenzione suprema di primeggiare ovunque - non è solo prima in campionato: è prima ovunque. Dalla vetta sul possesso palla (dove batte di poco l'Inter) alla precisione dei passaggi (qui supera invece il Napoli), dai tiri totali dov'è in vantaggio sulla Roma al minor numero di tiri subiti, quindi il distacco dal Napoli.