Cancelo, Cuadrado, perfino l'ultimo arrivato Luca Pellegrini. In casa Juventus continuano le valutazioni attorno al futuro delle fasce difensiva che, dopo la partenza di Leonardo Spinazzola in direzione Roma e l'arrivo di Luca Pellegrini dalla stessa sponda, potrebbero nuovamente cambiare volto. Sì perché tanti degli attuali elementi in rosa sono pronti a partire avviando un piccolo domino di mercato. Un domino che, nonostante i rumors annuali che continuano a rincorrersi, non riguarderanno Alex Sandro.



LE OFFERTE PER CANCELO E CUADRADO - Sul piede di partenze c'è sicuramente Joao Cancelo. Il terzino portoghese pagato 40 milioni dal Valencia dopo un anno è già sul piede di partenza. Paratici ha incontrato l'intermediario Giovanni Branchini per aggiornarsi sull'offerta del Manchester City e sull'interesse del Bayern Monaco, ma ancora non c'è lo scatto decisivo. Scatto decisivo che aveva piazzato lo Shanghai Shenhua, club cinese, per Juan Cuadrado. Sì della Juventus all'offerta no, almeno per ora, del giocatore, ma i 10 milioni annui sono una bella tentazione.



L'INTOCCABILE - Anche il neo arrivato Luca Pellegrini, dicevamo, ha tante offerte per andare a giocare, da titolare, in Serie A e allora in casa Juventus rimane una e un'unica certezza: Alex Sandro. Il terzino sinistro ex-Porto anche quest'anno ha iniziato l'estate con la valigia in mano. Paris Saint Germain, Real Madrid e non solo interessate a lui, ma offerte concrete sul tavolo della Juventus nessuna. E allora il terzino con la valigia in mano si è trasformato, anche quest'anno, in intoccabile, in punto fermo e, soprattutto, in valore aggiunto. Sì perché nonostante una stagione di appannamento, il rinnovo di contratto arrivato la scorsa stagione gli ha fatto cambiare idea, annullando la voglia di chiedere l'addio (con l'agente che a maggio puntualmente arrivava in sede) e aumentando quella di rimanere a lungo. E la Juventus se lo coccola, aspettando novità sul fronte Marcelo, l'unico, lui sì, in grado di mettere a rischio le certezze del brasiliano.