Non rinnova. Anche se lui in realtà vorrebbe pure restare. Ma la Juve ha deciso: Alex Sandro non riceverà alcuna offerta, il suo contratto da 6 milioni netti a stagione più bonus e che in passato prevedeva anche una ricca commissione all'agente in caso di permanenza (1,8 milioni) una volta ultimato non verrà prolungato. Così i bianconeri potranno poi investire nuovamente in quella zona di campo.