Il futuro di Alex Sandro alla Juventus è in bilico. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'appuntamento per il rinnovo contrattuale del terzino brasiliano doveva tenersi un paio di settimane, ma poi si è scelto di temporeggiare: per la Juve non c'è fretta di chiudere e il giocatore tentenna. Su di lui si stanno muovendo PSG e Manchester United.