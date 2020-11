Difesa a quattro. "Come sempre", direbbe Andrea Pirlo. Che però deve fare bene i conti, dato che ha perso Chiellini, Bonucci e Merih Demiral per infortunio. Dunque, chi rimane? Matthijs de Ligt, che avrà al suo fianco Danilo nella veste di centrale destro, con il rientro di Alex Sandro che si muoverà da terzo di difesa e terzino puro, con il solito movimento a 'scivolare' sulla fascia. Spiega il Maestro: "Dietro sono rimasti in 4, con il rientro di Alex Sandro. Danilo centrale e Alex che torna nella posizione di terzino".