il centrocampista del Monaco è stato sondato anche per questa stagione ma non si sono verificate le condizioni per portarlo subito a Torino, per il futuro la concorrenza è spietata (Chelsea su tutti) ma la Juve ci riproverà. Però non c'è solo Tchoumaeni tra i giovani francesi nel mirino della Juve, da tempo sintonizzata sui gioielli del Lione (da Houssema Rayan), ma anche particolarmente attenta a ciò che avviene tra Monaco e Marsiglia., classe 2001 di 194 centimetri, ormai punto fermo della formazione di Niko Kovac. Forte anzi fortissimo fisicamente, monitorato con estrema attenzione dalla Juve anche per quel piede mancino che rappresenta una caratteristica fondamentale da ricercare sul mercato per impostare il post-Chiellini.– Se di Badiashile si parla già da un po' all'interno della Continassa, dalla Francia arriva poi un nome nuovo ben presente sui taccuini della rete di osservatori guidata da Matteo Tognozzi. Si tratta di(nella foto)mediano classe 1999 con già 125 presenze collezionate con la maglia del Marsiglia. E soprattutto una fine stagione che fa particolarmente gola, non solo alla, magari già a gennaio considerando gli ottimi rapporti con il club marsigliese e il presidente Pablo Longoria, ex capo osservatore bianconero, lo scambio Aké-Tongya dello scorso gennaio ne è la conferma.