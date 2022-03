Diego Stramaccioni è il classico esempio di come, con il lavoro, si possono raggiungere obiettivi importanti. Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, il classe 2001 si è fatto le ossa in serie D nel 2020 con il Cannara. Con l’umiltà di chi ha ben presente quella che è la strada da seguire. Il passaggio alla Vis Pesaro valeva uno primo step tra i professionisti. La chiamata della Juventus under 23 ha certificato un percorso di crescita importante. Parliamo di un difensore moderno, dotato di grande fisicità e una spiccata abilità in marcatura. Proprio come il suo modello Chiellini. In questa stagione si è imposto nella formazione allenata da Zauli con ben 18 presenze, prestazioni di livello che lo hanno portato alla convocazione anche con l’under 20 italiana. Il club bianconero ripone grande fiducia in lui così come Massimiliano Allegri che, dopo diversi allenamenti in prima squadra, ha deciso di convocarlo per la semifinale di andata della coppa Italia contro la Fiorentina. Una gara certamente non banale per un ulteriore step: d’altronde il lavoro paga sempre e Diego ne sa qualcosa.