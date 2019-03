Da quel primo tempo contro il Parma, dopo il quale lasciò il posto a Federico Bernardeschi, non c'è traccia di lui tra i convocati di Massimiliano Allegri. E dire che, per stessa ammissione del tecnico livornese, il brasiliano sarebbe dovuto tornare a disposizione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. L'impresa bianconera è riuscita, grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, ma Douglas ha subito una ricaduta e ora è perfino in dubbio per giocare almeno una delle due sfide nei quarti contro l'Ajax. Si tratta dell'ennesima delusione in una stagione fin qui da dimenticare per l'ex del Bayern Monaco, riscattato la scorsa estate dai bavaresi per 40 milioni di euro. Un grande affare, stando a quanto dimostrato da Douglas Costa nella prima stagione con la maglia bianconera.