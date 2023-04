Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro lo Sporting Lisbona: "Tridente? L'ho fatto per voi, così siete tutti contenti. Abbiamo Cuadrado sulla destra, quindi sono quattro attaccanti. Alex Sandro non era sereno, ho preferito lasciarlo fuori dopo averci parlato: avremo la possibilità di recuperarlo al meglio in vista del ritorno".



Come stanno Pogba e Vlahovic?

"Vlahovic sta meglio, la caviglia non ha problemi. Pogba ha fatto gli ultimi allenamenti con la squadra, potrebbe risultare un giocatore importante per il finale di stagione".



Che tipo di partita dobbiamo aspettarci?

"Un quarto di finale europeo contro una squadra che fa risultati positivi da undici partite. Ci vorrà grande personalità, dovremo essere aggressivi e far bene tecnicamente: cercheremo di portare a casa la vittoria".