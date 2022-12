Per ora resta. Ma dopo il rinnovo firmato la scorsa settimana, proprio Tommaso Barbieri fa parte di quel gruppetto di giovani che la Juve potrebbe mandare in prestito. Non subito però: prima Max Allegri vorrà vedere le condizioni di Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio, poi valuterà con calma se chiedergli di restare ancora a metà tra Next Gen e prima squadra. Oppure se fargli fare le ossa in prestito: lo Spezia lo ha chiesto, non è l'unico.