Torna il calcio dei club e torna in campo la, impegnata contronell’anticipo serale della 28esima di Serie A. L’allenatore bianconero Maxha presentato così la prossima partita in conferenza stampa.- “Speriamo di ripartire bene, domani abbiamo questa partita e. Bisogna avere mille attenzioni. Devo ancora decidere la formazione.Oggi ha lavorato bene,. Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso. Soulé ha fatto bene a Milano, Di Maria è rientrato. È importante averli tutti, mi danno la possibilità di cambiare. Le sostituzioni saranno ancora di più importanti, andiamo verso il finale, abbiamo 9 partite ad aprile.è rientrato, sta bene, ha fatto tutti gli allenamenti a parte il primo. Domani può giocare.. Sta bene, ha fatto un buon allenamento.- "Al momentoSta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L'adduttore sta bene, vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio".- "Nicolò è cresciuto molto, deve farlo ancora ed è solo all'inizio. Gli ho parlato,Sta crescendo bene,. Bisogna avere equilibrio per arrivare alla fine nel migliore dei modi".- "Ho parlato con i ragazzi e l'allenamento di stamani mi ha dato buone sensazioni.Il mese di aprile ci potrebbe dare la possibilità di avere un margine importante, poter raggiungere le finali di Coppa Italia e per l'Europa League è ancora lunga. I, finora ce lo siamo conquistati. Bisogna migliorare la classifica. Domani è pericolosa, il Verona aggredisce, lì abbiamo fatto fatica, troviamo sempre difficoltà e bisogna mettersi al pari loro. A partita in corso, se siamo a quel livello lì le qualità verranno fuori. Bisogna switchare. Finito un periodo, ora ne inizia un altro.. Abbiamo recuperato tutti i giocatori, a parte Bonucci, Pogba e Kaio. Avere tutta la rosa è importante,- "Bisogna fare un passetto alla volta. Domani c'è il Verona, ci sarà il sold out, come ci sarà con l'Inter, con lo Sporting.Poi metteremo da parte il Verona e penseremo all'Inter.- "Rapporto con i tifosi? Molto importante.. Di una squadra caratteriale, che in campo mette in campo ciò che ha, nelle gambe e nella testa e cerca di fare risultato. I tifosi apprezzano, credo sia la prerogativa per una squadra vincente.