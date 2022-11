Conquistare almeno un posto in Europa League è diventato un obbligo non solo morale per la Juve. Ciò nonostante, Max Allegri non forzerà il rientro di nessuno, spostando il focus sulla partita di campionato con l'Inter, quando si rivedranno in gruppo anche Angel Di Maria, Gleison Bremer, forse Dusan Vlahovic. Così, contro il Psg si rivedrà il solo Manuel Locatelli tra gli assenti a Lecce, mentre il gruppo a disposizione di Allegri si restringerà ulteriormente senza lo squalificato Danilo, gli infortunati Samuel Iling e Weston McKennie. Facendo la conta, sarà una Juve con 3 portieri e 13 giocatori di movimento, gruppetto rimpinguabile da qualche giovane utilizzabile in Champions. Non ci sono così troppe scelte da fare per Allegri, che potrebbe puntare ad avere un sostituto per reparto pronto all'uso: in rifinitura provata una Juve col 3-5-1-1 e tutti i centrocampisti dentro, tutt'altro che da escludere una formazione sulla falsa riga di quella vista a Lecce con il 4-2-3-1 e Matias Soulé o Moise Kean già in campo.



LA PROBABILE FORMAZIONE

– Questa quindi la squadra testata ieri alla Continassa.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Soulé, Kean.



Squalificato: Danilo.

Diffidato: Miretti.

Indisponibili: Aké, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge (fuori lista), Iling, McKennie, Paredes, Pogba, Vlahovic.